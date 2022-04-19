Ясиноватая, ДНР, 19 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Город Ясиноватая (ДНР) обстрелян украинскими боевиками вечером 19 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Огонь по Ясиноватой ВСУ открыли в 22:40 мск: со стороны населённого пункта Авдеевка выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».

Кроме того, украинские вооружённые формирования обстреляли посёлок Пантелеймоновка (ДНР) в 16:20 мск. Со стороны населённого пункта Новгородское было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.