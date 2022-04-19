Подгорица, 19 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В составе нового правительства Черногории будут четыре вице-премьера и 20 министерств. Об этом заявил депутат гражданского движения УРА Милош Контар 19 апреля.

Terfili На границе с Черногорией

«В правительстве будут четыре вице-премьера, которые одновременно будут министрами одного из 20 министерств. 43-е правительство будет составлено из представителей партий национальных меньшинств в Черногории, Социалистической народной партии, Социал-демократической партии и, конечно, гражданского движения УРА», — сообщил Контар на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее УРА инициировала в парламенте голосование о доверии предыдущему правительству Здравко Кривокапича, после чего оно ушло в отставку.