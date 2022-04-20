Москва, 20 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Новый сезон американского сериала «Лучше звоните Солу» стартовал без перевода на русский язык. Об этом пишет портал «Чемпионат» 19 апреля.

Цитата из т/с «Лучше звоните Солу». реж Винс Гиллиган. 2015. США Боб Оденкёрк

Так, к первым двум сериям нового сезона сериала на недоступном в России стриминге Netflix не добавили даже субтитры. Также отмечается, что компания «Амедиатека», которая должна была адаптировать шестой сезон проекта для русскоговорящих зрителей, не сумела подписать соглашение на локализацию, вследствие чего неизвестно, появится ли версия с дубляжом в ближайшее время.

Напомним, что шестой сезон «Лучше звоните Солу» станет последним для проекта. Ожидается, что сезон будет разделён на две части, выход второй из которых состоится в июле 2022 года.