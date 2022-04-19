Париж, 19 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание Le Parisien, руководство «Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с 36-летним испанским центральным защитником клуба Серхио Рамосом после завершения текущего сезона.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Серхио Рамос

По информации источника, футболист не входит в планы руководства на следующий сезон. При этом соглашение Рамоса с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в восьми матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Реймса» и получил одну красную карточку. Суммарно на поле защитник провел 437 минут.