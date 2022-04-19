Лондон, , 23:13 — REGNUM Британская электронная группа Hot Chip рассказала о своем будущем новом альбоме Freakout/Release, представив его лид-сингл Down. Об этом 19 апреля рассказал портал NME.

Группа Hot Chip Скриншот NME

Новая пластинка станет продолжением альбома A Bath Full Of Ecstasy, который был выпущен в июне 2019 года.

Восьмой студийный альбом Hot Chip под названием Freakout/Release выйдет 19 августа на лейбле Domino. Альбом был написан и записан в студии группы Relax & Enjoy в восточном Лондоне, а на его создание группу вдохновила обычная концертная кавер-версия песни Beastie Boys Sabotage.

Читайте ранее в этом сюжете: Nas и Wu-Tang Clan проведут совместный тур по Америке