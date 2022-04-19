Hot Chip анонсировали новый альбом Freakout/Release
Лондон, 19 апреля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Британская электронная группа Hot Chip рассказала о своем будущем новом альбоме Freakout/Release, представив его лид-сингл Down. Об этом 19 апреля рассказал портал NME.
Скриншот NME
Группа Hot Chip
Новая пластинка станет продолжением альбома A Bath Full Of Ecstasy, который был выпущен в июне 2019 года.
Восьмой студийный альбом Hot Chip под названием Freakout/Release выйдет 19 августа на лейбле Domino. Альбом был написан и записан в студии группы Relax & Enjoy в восточном Лондоне, а на его создание группу вдохновила обычная концертная кавер-версия песни Beastie Boys Sabotage.