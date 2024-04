Вашингтон, 19 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Студия Skydance New Media и компания Lucasfilm анонсировали новую сюжетную приключенческую экшн-игру, в основу которой ляжет медиафраншиза «Звёздные войны». Об этом 19 апреля сообщает портал DSOGaming.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

В качестве руководителя проекта выступит «легенда игровой индустрии» Эми Хенниг, участвовавшая в разработке Legacy of Kain, Jak and Daxter и Uncharted. В интервью журналистам она отметила, что оригинальный фильм 1977 года «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» «перестроил» её 12-летний мозг, «неизгладимо сформировав» последующие «творческую жизнь и будущее». Автор статьи отметил, что пока Skydance New Media не показала никакого контента и даже не представила название игры, таким образом, можно предположить, что релиз состоится ещё очень нескоро.

Отметим, что ранее Эми Хенниг уже участвовала в разработке игры на основе «Звёздных войн», реализацией проекта занималась компания Visceral Games. Издательская компания Electronic Arts закрыла эту студию в 2017 году, а с ней и проект этой игры.