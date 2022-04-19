Лондон, , 23:12 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» готово предложить лондонскому «Челси» 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего защитника сборной Англии Риса Джеймса в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 19 апреля сообщил журналист Экрем Конур.

В текущем сезоне воспитанник «Челси» принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Трансферная стоимость Риса Джеймса, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Соглашение футболиста с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.