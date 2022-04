Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Американская хип-хоп-группа Wu-Tang Clan и рэпер Nas (Насир Джонс) объявили подробности совместного тура по Северной Америке, который начнется в августе. Об этом 19 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Nas Скриншот YouTube

Совместный тур под названием N. Y. State Of Mind пройдет в 25 городах с августа по октябрь и начнется в Сент-Луисе 30 августа.

Wu-Tang и Nas также выступят в таких городах, как Торонто, Ньюарк, Шарлотт, Тампа, Атланта, Хьюстон, Даллас и Окленд в рамках тура, который завершится в Лос-Анджелесе 4 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Wilco включат 82 новые песни в расширенное издание четвертого альбома