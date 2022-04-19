Москва, , 23:07 — REGNUM Как сообщает агент 23-летнего колумбийского атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля Мартин Родригес, московский ЦСКА выкупить футболиста: «Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на четыре года», — цитирует Родригеса издание «РБ Спорт».

ФК ЦСКА

Согласно данным портала transfermarkt, сумма выкупа составит 6 миллионов евро. Оценочная трансферная стоимость футболиста составляет 6,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Хорхе Карраскаль, выступая за ЦСКА на правах аренды, принял участие в восьми матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота казанского «Рубина». Также футболист получил три желтые карточки.