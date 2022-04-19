Москва, 19 апреля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Ряд объектов ВСУ уничтожен 19 апреля в ходе специальной военной операции на Украине оперативно-тактической авиацией ВКС России, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ

Так, поражение нанесено 31 объекту ВСУ, в том числе двум пунктам управления в районе населённых пунктов Раздольное и Новогродовка. Здесь же поражено 28 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Уничтожению подвергся склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня ВСУ в районе населённого пункта Приволье.