Тирана, , 23:27 — REGNUM Албания занимает первое место среди балканских стран по количеству студентов, которые уезжают учиться за границу. Об этом заявил глава Центра экономических и социологических исследовании (Албания) Илир Годеши 18 апреля.

Флаг Албании Les Haines

При этом лишь незначительное количество албанских студентов возвращается в страну после защиты диплома, отметил Годеши.

По мнению эксперта, низкий уровень образования в Албании является главной причиной оттока молодежи. Вторая причина — это более развитый рынок труда, который ожидает выпускников-албанцев в Европе.

«Те, кто получают дипломы здесь, потом сталкиваются с проблемами на рынке труда», — процитировало слова Годеши издание Kljan Kosova.

Напомним, что в Албании остро ощущается проблема миграции населения. Более 1,7 млн албанцев проживает в Европе и Северной Америке.