Вашингтон, 19 апреля 2022, 22:57 — REGNUM Американская альтернативая рок-группа Wilco объявила о выпуске юбилейного издания альбома Yankee Hotel Foxtrot, посвященного 20-й годовщине его выхода. В расширенную версию пластинки войдут 82 ранее не издававшихся трека. Об этом 19 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Wilco выпустили свой четвертый альбом Yankee Hotel Foxtrot в 2002 году. В дополнение к анонсу расширенного издания альбома группа рассказала о выпуске концертной версии песни Reservations, которая была записана в 2002 году на фестивале The Pageant в Сент-Луисе.
Юбилейное издание будет содержать 82 ранее не издававшихся трека. В их число песен входят демо-записи, черновики, инструментальные записи, запись живого концерта 2002 года, а также выступление и интервью на радио в сентябре 2001 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Fontaines D. C. представили четвертый сингл из нового альбома