Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Американская альтернативая рок-группа Wilco объявила о выпуске юбилейного издания альбома Yankee Hotel Foxtrot, посвященного 20-й годовщине его выхода. В расширенную версию пластинки войдут 82 ранее не издававшихся трека. Об этом 19 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Wilco Скриншот The Line Of Best Fit

Wilco выпустили свой четвертый альбом Yankee Hotel Foxtrot в 2002 году. В дополнение к анонсу расширенного издания альбома группа рассказала о выпуске концертной версии песни Reservations, которая была записана в 2002 году на фестивале The Pageant в Сент-Луисе.

Юбилейное издание будет содержать 82 ранее не издававшихся трека. В их число песен входят демо-записи, черновики, инструментальные записи, запись живого концерта 2002 года, а также выступление и интервью на радио в сентябре 2001 года.

