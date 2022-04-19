Рим, , 22:55 — REGNUM 33-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и экс-игрок сборной Сербии по футболу Неманья Матич перейдет в «Рому» в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 19 апреля сообщило издание Tuttomercato.

ФК «Рома» Asroma.com

По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры о подписании контракта. Текущее соглашение серба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона футболист покинет английский на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Неманьи Матича две результативные передачи в 27-ми матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Матич выступает за «МЮ» с 31 июля 2017 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.