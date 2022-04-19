Рим, 19 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Профессор римского Свободного университета Алессандро Орсини выступит в одном из театров итальянской столицы, чтобы рассказать всем желающим о ситуации на Украине, передают национальные СМИ 19 апреля.

Илларион Гирс / Illarion Girs Колизей

Орсини выступает экспертом по этой теме в некоторых ток-шоу по общенациональному телевидению, но проблема, по словам самого профессора, состоит в том, что в таком формате донести свою позицию невозможно «из-за постоянных перебиваний».

С театральной сцены профессор намерен разъяснить «основополагающие причины российского вторжения», а также раскрыть особенности «манипулирование информацией на Западе».

Билеты на лекцию можно купить за 15−25 евро.