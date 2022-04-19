Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Художник анимации Роберт Моррисон, являющийся ветераном в индустрии видеоигр, намекнул, что в 2022 году платформа PlayStation получит несколько интересных проектов. Об этом 19 апреля сообщает портал Wccftech.

Геймпад Playstation.com

«Для меня было приятным сюрпризом получить сегодня этот замечательный подарок от команды Creative Arts компании PlayStation. В этом году на PlayStation выйдут несколько хитов», — написал Моррисон на своей странице в соцсети. Он сопроводил пост двумя фотографиями. На одной из них запечатлена футболка с логотипом Creative Arts, а на другой — различные наклейки, в том числе с символикой PlayStation.

Напомним, Роберт Моррисон участвовал в разработке таких игр, как Resident Evil 7, Injustice 2 и God of War (2018). Ранее он сообщил, что сейчас работает над чем-то «крутым», отметив, что речь не идет об игре God of War: Ragnarok.

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