Вашингтон, 20 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Первый в карьере альбом американского рэпера Future (Нейведиус Деман Уилберн) под названием Pluto получил платиновый статус. Об этом 19 апреля пишет издание HipHopDX.

Скриншот YouTube Future

Проект разошёлся тиражом в 1 млн копий, что сделало его одним из самых успешных релизов музыканта. Примечательно, что для достижения подобного результата альбому понадобилось чуть более 10 лет.

Напомним, что премьера альбома Pluto состоялась 13 апреля 2012 года. Позднее дебютная пластинка Future сумела занять восьмое место в престижном чарте Billboard, разойдясь тиражом в 41 тыс. копий за первую неделю.