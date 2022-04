Дублин, , 22:46 — REGNUM Ирландская пост-панк-группа Fontaines D. C. выпустила новую композицию Roman Holiday в качестве четвертого превью своего альбома Skinty Fia перед его выходом в пятницу, 22 апреля. Об этом 19 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Fontaines D.C NME

Roman Holiday — это четвертый трек из нового альбома Fontaines D. C., следующий за Skinty Fia, I Love You и Jackie Down The Line. Вокалист Гриан Чаттен говорит о новом треке: «Roman Holiday заставляет меня думать о широких улицах северного Лондона летом и стремлении открыть их для себя в ночное время».

Skinty Fia последует за вторым альбомом ирландской группы под названием A Hero’s Death, который выйдет в 2020 году.

