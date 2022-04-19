Вашингтон, 19 апреля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отказался комментировать удары пакистанской авиации по мирным жителям в Афганистане, в результате которых десятки человек погибли и получили ранения, сообщает 19 апреля информационное агентство «Тасним».

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«Нам известны сообщения о пакистанских авиаударах в Афганистане, но мы отправляем вас за комментариями к правительству Пакистана», — сказал Прайс журналистам.

При этом представитель Госдепартамента отметил, Вашингтон считает Исламабад «важным партнёром в построении стабильного Афганистана». «Мы с нетерпением ожидаем продолжения работы с новым правительством Пакистана по региональным и международным вопросам», — сказал он.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что чиновники администрации президента США Джо Байдена проинформировали американских законодателей о том, что Вашингтон близок к заключению официального соглашения с Пакистаном об использовании его воздушного пространства для проведения операций в Афганистане.

«Пакистан выразил заинтересованность в подписании меморандума о взаимопонимании в обмен на помощь США в борьбе Пакистана с терроризмом и помощь в нормализации отношений между Исламабадом и Дели, но переговоры продолжаются, и условия соглашения ещё не согласованы», — сказал собеседник телеканала.

В настоящее время Соединенные Штаты используют воздушное пространство Пакистана для получения доступа в Афганистан в рамках своих усилий по сбору разведывательных данных, но официального соглашения об обеспечении постоянного доступа к воздушному пространству Пакистана пока нет.