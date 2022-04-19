Валенсия, Испания, 19 апреля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче 33-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет «Валенсию». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Аисса Манди, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Ереми Пино, Арно Греневельд, Джованни Ло Чельсо.

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя, Эрай Джемерт, Хесус Алькальде, Кристиан Москера, Рубен Ирансо, Юнус Муса, Урош Рачич, Карлос Солер, Элдер Кошта, Маркос Андре.

Последний матч «Валенсии» с «Вильярреалом», проходивший 30 октября 2021 года в Валенсии на стадионе «Месталья», завершился уверенной победой «летучих мышей» со счетом 2:0 благодаря голам Уго Гильямона и Карлоса Солера.