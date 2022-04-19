Донецк, , 22:52 — REGNUM Столица ДНР обстреляна вечером 19 апреля украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Снято во время поездки по бомбоубежищам Петровского района Донецка Andrew Butko

Так, в 17:20 мск Петровский район Донецка был обстрелян со стороны населённого пункта Новомихайловка. По городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм. Затем обстрелы повторились в 18:25 мск (четыре снаряда), в 19:15 мск (также четыре снаряда), в 19:35 мск (также четыре снаряда).

Кроме того, ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР в 17:40 мск: со стороны населённого пункта Марьинка выпущено четыре снаряда калибра 122 мм. В 19:30 мск Куйбышевский район Донецка обстреляли со стороны населённого пункта Авдеевка, выпустив десять снарядов калибра 122 мм.

В 19:25 мск из Новомихайловки Петровский и Кировский районы столицы ДНР украинские боевики обстреляли из БМ-21 «Град», выпустив десять ракет.

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