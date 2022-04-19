Севилья, Испания, 19 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» футбольный клуб «Бетис» в матче 33-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Bulopzt Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису»

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Марк Бартра, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Хуан Миранда, Поль Акуоку, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андреас Гуардадо, Виллиан Жозе.

«Эльче»: Эдгар Бадия, Энцо Роко, Диего Гонсалес, Гонсало Верду, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Жерар ГУмбау, Рауль Гути, Фидель, Кике Перес, Эсекьель Понсе.

Бригада арбитров: Хавьер Альберола | Теодоро Собрино | Иван Эрнандес Рамос | Марта Хуерта де Аза | Давид Мельде Хименес.