Белград, 19 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Республика Сербская не намерена вводить санкции против России. Об этом заявил лидер сербов в Боснии и Герцеговине Милорад Додик 19 апреля в Белграде во время круглого стола на тему «Война на Украине — что значит сербская нейтральная позиция».

President.az Милорад Додик

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Додик добавил, что ни разу Россия не ставила политические условия Республике Сербской.

«Я никогда не получал ни одного требования с российской стороны, в отличие от Запада, который даже когда что-то дарит, всегда требует чего-то взамен. Я никогда не откажусь от сотрудничества с Россией. Им был брошен вызов, им навязали ситуацию, в которой они должны решать проблемы на Украине», — процитировало слова Додика агентство «Танюг».

Напомним, что при голосовании об исключении России из Совета по правам человека ООН представитель БиГ голосовал без учета позиции Республики Сербской.