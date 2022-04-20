Москва, , 09:14 — REGNUM Российская картина «Сердце Пармы» получила нового прокатчика. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 19 апреля.

«Сердце Пармы» Кадр со съёмок фильма

Так, прокатом ленты теперь будет заниматься компания «Централ Партнершип». Изначально прокатчиком фильма выступала Disney, однако с 7 апреля 2022 года компания приостановила прокат своих фильмов в России, вследствие чего права на «Сердце Пармы» были выкуплены.

Напомним, что премьера «Сердца Пармы» запланирована на 6 октября 2022 года. Режиссёром картины выступил Антон Мегердичев («Движение вверх»).

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