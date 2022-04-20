Москва, 20 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Российская картина «Сердце Пармы» получила нового прокатчика. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 19 апреля.

Кадр со съёмок фильма «Сердце Пармы»

Так, прокатом ленты теперь будет заниматься компания «Централ Партнершип». Изначально прокатчиком фильма выступала Disney, однако с 7 апреля 2022 года компания приостановила прокат своих фильмов в России, вследствие чего права на «Сердце Пармы» были выкуплены.

Напомним, что премьера «Сердца Пармы» запланирована на 6 октября 2022 года. Режиссёром картины выступил Антон Мегердичев («Движение вверх»).