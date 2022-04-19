Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Известный комик Билли Кристал, много раз выступавший в качестве ведущего церемонии вручения премии «Оскар», прокомментировал инцидент, который произошёл на последнем мероприятии конкурса. Об том 19 апреля сообщает портал Cinema Blend.

Prayitno Статуэтки «Оскар»

Шоумен отметил, что после того, как Уилл Смит дал пощёчину Крису Року, он подумал, что Рок сдерживает себя как может и делает это изо всех сил. «Это был шокирующий момент, который меня обеспокоил. Это слишком для психического состояния Уилла», — сказал Кристал, добавив, что его также «обеспокоили и шокировали» последствия произошедшего.

Бывший ведущий «Оскара» также высказался по поводу шутки Рока, отметив, что она показалась ему «не очень удачной» и просто неуместной. Он пояснил, что не понял, зачем Рок вообще решил обратить внимание на то, что стало причиной конфликта. «Я люблю Криса, и мы друзья, и я его очень уважаю. Я просто подумал, что это неправильно», — сказал комик.

Отметим, что Билли Кристал девять раз был ведущим «Оскара», последний раз он выступил в этой роли в 2012 году. Напомним, 28 марта 2022 года, во время 94-й церемонии вручения премии Крис Рок неудачно пошутил по поводу причёски супруги Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от аутоиммунного заболевания, являющегося причиной облысения.