Москва, , 22:33 — REGNUM 19 апреля в Калининграде на стадионе «Калининград» футбольный клуб «Балтика» из Футбольной Национальной Лиги уступил московскому «Динамо» по пенальти в матче четвертьфинала Кубка России сезона 2021/22.

Ароян против Шиманьского Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первый мяч на 35-й минуте встречи забил нападающий Денис Макаров после передачи Себастьяна Шиманьского. На 84-й минуте Ихшан Гелоян восстановил равновесие в счете – 1:1. Ассист записали на Ильнура Альшина.

Серия пенальти: Алейник – 0:0, Шиманьский – 0:1, Попов – 1:1, Смолов – 1:2, Альшин – 2:2, Захарян – 2:3, Мусаев – 3:3, Лесовой – 3:4, Казаев – 4:4, Фомин – 4:5.

Составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Кленкин (Казаев, 46’), Попов, Кузьмин, Альшин, Остоич, Мещанинов, Тишкин (Карпович, 80’), Максименко (Мусаев, 69’), Кашчелан (Алейник, 64’), Барсов (Гелоян, 46’).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Паршивлюк (Варела, 46’), Моро (Грулев, 33’), Шиманьский, Фомин, Захарян, Макаров (Лесовой, 69’), Тюкавин (Смолов, 77’).