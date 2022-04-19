Рим, 19 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Ухудшение экономической ситуации в Италии идет по спирали и может резко ускориться, отмечают 19 апреля обозреватели Affari Italiani.

Италия

Быстрый рост цен на сырье и энергоресурсы разгоняет инфляцию и одновременно снижает рост ВВП, то есть страна и меньше производит, и снижает среднюю покупательную способность.

На этом фоне неизбежен рост госдолга, который и так превышает 150% ВВП, при одновременном вероятном повышении ставок платежей по нему, добавляют эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.