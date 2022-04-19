Кутаиси, Грузия, 19 апреля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Региональная прокуратура западной Грузии начала расследование деятельности Кутаисского местного самоуправления, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

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В отчете аудиторской службы говорится, что чиновники мэрии и муниципального собрания получали бюджетные деньги в виде социальных пособий. Помимо того, в заключении говорится, что значительные средства были потрачены на инфраструктурные проекты, но работы не были выполнены должным образом.

Прокуратура расследует дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Оппозиция обвинила в хищениях лично мэра города и его ближайшее окружение, и потребовала привлечь к ответственности именно их.

Напомним, что в муниципалитетах Кутаиси и Гори в последнее время выявлены факты хищения чиновниками бюджетных средств на сотни тысяч долларов.