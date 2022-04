Лондон, , 22:28 — REGNUM Британская хип-хоп-исполнительница Little Simz (Симбиоту Аджикаво) объявила о переносе североамериканских концертов из-за стоимости гастролей. Об этом 19 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Выступление Little Simz на премии Brit Awards NME

1 мая Little Simz должна была начать свой североамериканский тур в Портленде, штат Орегон, но 19 апреля лауреат премии BRIT поделилась заявлением, в котором сообщила, что концерты в США придется перенести.

Little Simz написала: «Привет, ребята, из-за непредвиденных обстоятельств мне не оставили другого выбора, кроме как перенести свой тур по США. Я серьезно отношусь к своим живым выступлениям и хотел бы дать вам, ребята, только самое лучшее. Будучи независимым артистом, я плачу за все, что касается моих живых выступлений, из своего кармана, и месячный тур по США оставит меня в огромном дефиците».

