Оттава, 19 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Артиллерийские орудия крупного калибра и боеприпасы решили отправить «в помощь» ВСУ власти Канады, сообщил 19 апреля журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

President.gov.ua Встреча Зеленского и Трюдо

Джастин Трюдо «Канада направит на Украину тяжёлую артиллерию».

Он добавил, что скоро Оттава конкретизирует объём и сроки поставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Трюдо пообещал Киеву дополнительные средства на приобретение «военного оборудования».