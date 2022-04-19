Москва, 19 апреля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Курс рубля вырос по отношению к доллару, но снизился к евро по итогам торгов во вторник, 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 78,52 рубля, что на 1 рубль 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро вырос на 42 копейки и достиг 84,10 рубля.