Берн, 19 апреля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрирован 404 271 новый случай заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с ноября 2021 года. Такие данные приводит 19 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 1326 пациентов с COVID-19.

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 503 131 834 носителя вируса, подтверждён 6 200 571 случай смерти от заболевания.

Днём ранее, согласно данным ВОЗ, было выявлено 414 065 случаев заражения, скончались 1317 пациентов с коронавирусом.