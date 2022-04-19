Приштина, , 22:23 — REGNUM В администрации президента Косово Вьосы Османи 19 апреля сообщили о том, что 25 апреля она примет участие в похоронах первой женщины государственного секретаря США Мадлен Олбрайт.

Мадлен Олбрайт Commonwealth Club

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на похороны Османи пригласили родственники Олбрайт.

Американский политик скончалась от рака 23 марта 2022 года в 84-ленем возрасте. В Косово считают ее другом албанцев, в Сербии обвиняют в бомбежках Белграда.

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