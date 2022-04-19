Приштина, 19 апреля 2022, 22:23 — REGNUM В администрации президента Косово Вьосы Османи 19 апреля сообщили о том, что 25 апреля она примет участие в похоронах первой женщины государственного секретаря США Мадлен Олбрайт.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на похороны Османи пригласили родственники Олбрайт.
Американский политик скончалась от рака 23 марта 2022 года в 84-ленем возрасте. В Косово считают ее другом албанцев, в Сербии обвиняют в бомбежках Белграда.
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