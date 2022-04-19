Приштина, Сербия, 19 апреля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В администрации президента Косово Вьосы Османи 19 апреля сообщили о том, что 25 апреля она примет участие в похоронах первой женщины государственного секретаря США Мадлен Олбрайт.

Commonwealth Club Мадлен Олбрайт

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на похороны Османи пригласили родственники Олбрайт.

Американский политик скончалась от рака 23 марта 2022 года в 84-ленем возрасте. В Косово считают ее другом албанцев, в Сербии обвиняют в бомбежках Белграда.