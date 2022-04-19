Рим, , 22:12 — REGNUM В 2022 году инфляция в Италии составит 5,3%, с таким прогнозом выступили 19 апреля эксперты Международного валютного фонда.

Евро Kārlis Dambrāns

Ранее предполагалось, что инфляция составит 1,9%.

Новый прогнозный показатель совпадает с прогнозом инфляции в еврозоне в целом (5,3%).

Ранее в МВФ также спрогнозировали, что темпы роста ВВП Италии замедлятся в полтора раза — с 3,8% (по прошлому прогнозу) до 2,3%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.