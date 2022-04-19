Москва, 19 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. До 180 человек личного состава ВСУ и 15 единиц бронетехники уничтожено за день в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России в ходе спецоперации.

Минобороны РФ ВКС России уничтожили «Бук-М1» ВСУ

Об этом сообщил 19 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив, что российские ракеты воздушного базирования уничтожили два опорных пункта в районе Калиново — Попасная.

Также они поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в районах Славянск, Попасная и Мирное. В районе населённого пункта Барвенково ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».