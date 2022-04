Лондон, , 22:12 — REGNUM Британская альтернативная инди-группа Easy Life вернулась с первым в этом году новым синглом BEESWAX. Об этом 19 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа Easy Life Скриншот NME

BEESWAX — первый новый сингл лекторской группы с момента выхода их дебютного альбома Life’s A Beach в мае прошлого года. Согласно пресс-релизу, продюсированием BEESWAX занимался вокалист Мюррей Матраверс, и, по словам самого Матраверса, «по сути, он о том, что люди слишком любопытны».

Матраверс также рассказал о тех мыслях, которые передал в песне: «Во вселенной, возникшей после локдауна, все кажется гораздо более навязчивым и подавляющим. Социальная тревога — это то, о чем я всегда писал, но я чувствую, что сейчас это всеобщее чувство, как никогда раньше».

