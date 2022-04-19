Тбилиси, , 23:16 — REGNUM Делегация сената и палаты представителей конгресса США в ближайшие дни посетит Грузию, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». По данным посольства США, делегацию возглавит сенатор Крис Кунс. Делегация также посетит Италию и Францию.

Дядя Сэм Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

В состав делегации входят сенатор Гэри Питерс, председатель комитета палаты представителей по внутренним безопасности и правительственным делам, сенатор Боб Кейси, конгрессмен Стивен Мерфи, конгрессмен Кейт Лирайс, конгрессмен Дэвид Сисилин и конгрессмен Тед Дойч.

Делегация встретится с американскими дипломатами, высокопоставленными правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества в каждой стране, чтобы обсудить важность поддержки и укрепления трансатлантического альянса, усиления решительного ответа России в связи с «её войной на Украине» и укрепления европейской безопасности. Делегация также обсудит общие глобальные проблемы, такие как пандемия, глобальный голод, миграционный кризис, изменение климата и нераспространение оружия.

Визит начнётся на этой неделе.

«После вторжения Путина на Украину американским лидерам критически важно проконсультироваться с европейскими союзниками и партнёрами, продемонстрировать единство и укрепить отношения. Наша делегация отправится во Францию и Италию, которые являются самыми мощными союзниками США, а также в Грузию — одно из ближайших государств-партнеров НАТО. Я с нетерпением жду обсуждения дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать Украину и чтобы Россия заплатила дорогую цену», — сказал конгрессмен Мерфи.