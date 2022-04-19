Подгорица, 19 апреля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) понизил оценку роста экономики Черногории в 2022 году до 3,8% в последних апрельских прогнозах.

Pixabay.com Рост ВВП

В октябре прошлого года МВФ прогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на 5,6 процента в 2022 году.

В новом апрельском отчете МВФ Global Economic Outlook, с которым ознакомилось агентство Mina-business, говорится, что ВВП Черногории должен вырасти на 4,2 процента в следующем году.

В отчете эксперты МВФ оценивают рост экономики Черногории в 2027 году в три процента.

Рост ВВП в 2021 году составил 12,4 процента.