Белград, , 23:14 — REGNUM Правительство Сербии работает над укреплением сербско-американского партнерства. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 19 апреля в Белграде во время встречи с представителями внешнеполитического и военного комитетов Сената США Крисом Марфи, Джин Шахин и Томом Тилисом.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

По словам Брнабич, для Сербии чрезвычайно важно присутствие американских компаний в Сербии, особенно в области ИТ и передовых технологий. Премьер-министр отметила, что речь идет о тех инвестициях, которые «меняют Сербию и дают ей шанс идти в ногу с остальным миром».

Также Брнабич поблагодарила сенаторов за поддержку, которую США оказывают процессу евроинтеграции Сербии, передает телеканал РТС.

Для Белграда интеграция в Евросоюз является одним из внешнеполитических приоритетов, напомнила она.

Комментируя ситуацию в регионе, Брнабич подчеркнула, что сохранение мира и стабильности является ключевым условием для процветания всего балканского региона, в том числе и Сербии.