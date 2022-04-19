Рим, 19 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Конституционный суд Италии рассматривает вопрос о порядке определения фамилии детям, рожденным вне брака, передают национальные СМИ 19 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В настоящее время действует порядок, согласно которому ребенок получает фамилию отца, даже если брак не зарегистрирован, а согласие между родителями по вопросу о фамилиях отсутствует.

Такой порядок, возможно, противоречит Конституции, допускают судьи.