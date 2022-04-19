Венеция, Италия, 19 апреля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Власти Венеции рассматривают возможность введения системы «предзаказа» на посещение города для туристов, передают местные СМИ 19 апреля.

Венеция

Причина — слишком большое количество туристов в городе, что оказывает в том числе и негативное влияние на не справляющуюся с такими потоками инфраструктуру, а также вызывает неудобства и недовольство местных жителей.

Отмечается, что в пасхальные праздники в 2022 году в город приехали 140 тысяч человек (население Венеции — около 250 тысяч человек).

Новая система может быть введена в 2023 году.