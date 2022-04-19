Нью-Йорк, США, 19 апреля 2022, 21:58 — REGNUM Российской авиакомпании S7 Airlines удалена 19 апреля из списка членов авиационного альянса Oneworld, сообщает Bloomberg.
Решение руководство компании приняло в связи с российской политикой на Украине. Теперь клиенты Oneworld лишились возможности пользоваться преимуществами на рейсах S7 Airlines.
Напомним, ряд западных компаний отказались от сотрудничества с Россией на фоне введённых США и их сателлитами антироссийских санкций «за Украину».
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