Милан, Италия, 19 апреля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в Милане на стадионе «Сан Сиро (Джузеппе Меацца)» «Интер» в ответном матче полуфинала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграет с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Марцело Брозович, Хоакин Корреа, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Лаутаро Мартинес.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Франк Кессье, Рафаэл Леау, Алексис Салемакерс, Оливье Жиру.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Первый матч, проходивший 1 марта в Милане, завершился со счетом 0:0.