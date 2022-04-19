Ливерпуль, Великобритания, , 21:47 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Фил Джонс, Харри Магуайр, Поль Погба, Диогу Далот, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Бруну Фернандес, Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд.

На данный момент «Ливерпуль» с 22-мя победами и 73-мя набранными очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, располагается тремя позициями ниже.