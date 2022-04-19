Рим, 19 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Правительство Италии готово увеличить дефицит бюджета, об этом заявлено в проекте декрета министерства экономики и финансов, передают нацинальные СМИ 19 апреля.

Здание парламента Италии

Дефицит будет увеличен, если из-за роста цен на сырье и энергоресурсы понадобится вводить новые меры поддержки гражданам и бизнесу.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.