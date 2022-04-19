Ханты-Мансийск, 19 апреля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В Югре добыча нефти в первом квартале 2022 года возросла почти на 10%. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В Ханты-Мансийском автономном округе в первом квартале 2022 года уже добыли 55,8 млн тонн нефти.

Руководитель Депнедра ХМАО Максим Новиков увеличение объёма добычи нефти в Югре связал с постепенным снижением ограничений на добычу нефти в соответствии с действующим с 2020 года соглашением ОПЕК+.