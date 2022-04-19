Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Американская актриса и комик Эми Шумер рассказала, что страдала от трихотилломании. Об этом 19 апреля пишет BuzzFeed.

Цитата из х/ф «Красотка на всю голову». Реж. Эбби Кон и Марк Силверштейн. 2018 год. США Эми Шумер

По словам артистки, в подростковом возрасте она страдала от расстройства вырывания волос на протяжении нескольких лет. «Я думаю, что у каждого есть большой секрет, и это мой… Я даже не осознавала, что делала это, а потом просто смотрела вниз, а там была куча волос», — поделилась Шумер.

ИА REGNUM напоминает, что Эми Шумер сыграла главные роли в комедиях «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову». В 2016 году она стала первой женщиной, которая вошла в список «10 самых высокооплачиваемых комиков».