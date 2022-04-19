Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Более четверти миллиона домов остались без энергоснабжения из-за ветряной бури, принёсшей мокрый снег на северо-восток США, сообщает 19 апреля Reuters.

Снегопад

Сильнее всего от стихии пострадал штат Нью-Йорк, где без света остались более 190 тысяч домов. Электричества также лишись 47 тысяч зданий в Пенсильвании и 32 тысячи клиентов в штатах Мэн и Вермонт, согласно данным сайта Poweroutage. us.

Однако жители американский городов недолго будут гулять по весеннему снегу, так как уже 20 апреля ожидается температура выше 10 градусов.

Ранее более 230 тысяч человек стались без энергоснабжения из-за снежной бури в центральной и восточной части США.